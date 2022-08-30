«Я была на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа»: Климова — о тяжелом разрыве с Петренко

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» призналась, что развод со вторым мужем дался ей непросто. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» намекнула, что, оставшись одна с тремя детьми на руках, она думала, что просто не сможет жить дальше. Но спустя время Климова сумела справиться с депрессией.

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