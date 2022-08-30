«Я была на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа»: Климова — о тяжелом разрыве с Петренко

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» призналась, что развод со вторым мужем дался ей непросто. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» намекнула, что, оставшись одна с тремя детьми на руках, она думала, что просто не сможет жить дальше. Но спустя время Климова сумела справиться с депрессией.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я была один раз на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа. Он мне сказал, что в расставании всегда виноваты двое. Именно эти слова я услышала, именно они меня как-то успокоили.
Мы совершили много ошибок. Мы потеряли эти отношения, чувства. Так бывает. Мы были молоды, прекрасны и честны по отношению друг к другу. Но этого недостаточно, чтобы сохранить чувства», — отметила Климова.