«Я была на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа»: Климова — о тяжелом разрыве с Петренко

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» думала, что, расставшись с мужем, просто не сможет продолжать жить. Но время лечит...

Екатерина Климова и Игорь Петренко. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» призналась, что развод со вторым мужем дался ей непросто. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» намекнула, что, оставшись одна с тремя детьми на руках, она думала, что просто не сможет жить дальше. Но спустя время Климова сумела справиться с депрессией.

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«Я была один раз на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа. Он мне сказал, что в расставании всегда виноваты двое. Именно эти слова я услышала, именно они меня как-то успокоили.

Мы совершили много ошибок. Мы потеряли эти отношения, чувства. Так бывает. Мы были молоды, прекрасны и честны по отношению друг к другу. Но этого недостаточно, чтобы сохранить чувства», — отметила Климова.

 

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