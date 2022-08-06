«Я была измученной»: Бородина раскрыла правду о браке с Омаровым

Ксения Бородина ответила на вопросы фолловеров в соцсети. На этот раз звезда не стала избегать тем о личной жизни и разводе.

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«Ксюша, вот смотрю на вас, вы такая шикарная! Ваш бывший вас только портил», — написала Ксении одна из поклонниц.

Ведущая «Дома-2» призналась, что действительно не чувствовала себя счастливой в отношениях с Курбаном Омаровым.

«Я не согласна, что я в браке выглядела плохо, но я была измученной, это правда. Счастливой тут меня сложно назвать», — поделилась Бородина, показав снимок из личного архива.