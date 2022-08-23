«Я был там шесть раз по несколько дней»: Кушанашвили рассказал, как сидел в тюрьме

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» рассказал, как сидел несколько раз в колонии.
«Я был там шесть раз по несколько дней. И вы знаете мне не понравилось. Меня (нецензурное слово) три раза. И я однажды попросил баланду из мочи в Португалии. Это цивилизованная страна. Была членом ЕС. Там была одна лампочка на 12 коек. Мне швырнули бутерброд. Они были очень гостеприимны».
Как отметил Кушанашвили, в Турции в тюрьме он тоже просил бутерброд. «Мне вмазали в (нецензурное слово). Так что Дзюба веди себя послушно. Вы уже приехали к Ройзману. Дайте ему 15 суток. Он уже соскучился», - заметил телеведущий.
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Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил: «Я говорил не раз, что каждому интеллигентному человеку хотя бы немножко нужно посидеть в тюрьме. Для русского интеллигента это невероятный опыт».