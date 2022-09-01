«Я был под его присмотром»: Разин рассказал, какую роль в его жизни сыграл Горбачев

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Новость о смерти экс-политика тяжело воспринял продюсер Андрей Разин, который был близок к семье Горбачевых.

«Начиная с четвертого класса, с возраста 11 лет, я всегда был под его присмотром. Благодаря ему, я многое сумел сделать и многого достичь, создал группу «Ласковый май». Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы «Ласковый май». Его винят в развале Советского Союза, но единственное, в чем он виноват, это в том, что он - добрый, душевный человек», - написал Разин в своем аккаунте в соцсети.