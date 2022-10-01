«Я был готов ее загрызть»: каскадер Александр Иншаков вспомнил о скандале с Верой Сотниковой

Вера Сотникова никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Правда, из-за непростого характера общаться с красавицей-актрисой было непросто.

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Каскадер и актер Александр Иншаков признался, что однажды в пух и прах разругался с коллегой во время съемок в Турции.

По словам артиста, скандал разразился после того, как им дали разрешение поработать в храме Святой Софии. Пропуск был ровно на один день, однако на съемках Сотникова была не в настроении. Когда партнер осадил ее, звезда просто покинула площадку.