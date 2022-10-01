«Я был готов ее загрызть»: каскадер Александр Иншаков вспомнил о скандале с Верой Сотниковой

Артисты разругались в пух и прах.
Вера Сотникова. Фото: Global Look Press

Вера Сотникова. Фото: Global Look Press

Вера Сотникова никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Правда, из-за непростого характера общаться с красавицей-актрисой было непросто.

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Каскадер и актер Александр Иншаков признался, что однажды в пух и прах разругался с коллегой во время съемок в Турции. 

По словам артиста, скандал разразился после того, как им дали разрешение поработать в храме Святой Софии. Пропуск был ровно на один день, однако на съемках Сотникова была не в настроении. Когда партнер осадил ее, звезда просто покинула площадку.

«Я был готов ее загрызть», — признался Александр в беседе с «7Дней».

В итоге часть эпизодов сняли без артистки, однако дальше Иншакову и Сотниковой все же пришлось работать вместе. По сценарию нужно было отснять любовную сцену.

«Как вы понимаете, партнершу я просто ненавижу. Она тоже обиженная. Но наши эмоции дали удивительные плоды. У нас в кадре стрелы из глаз летели. На экране это выглядело страстью», — вспомнил каскадер.

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