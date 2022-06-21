«Я был абсолютно счастлив»: Борис Гребенщиков – о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»

Певец Борис Гребенщиков эмигрировал в Великобританию. Он убежден, что музыкант должен не сближаться с политиками и не обслуживать их интересы, а также не принимать никакие награды из их рук. Об этом он заявил в беседе с Ириной Шихман, когда общался с ней в программе «А поговорить?» на YouTube.

В ответ на сии заявления журналистка указала на противоречие, напомнив, как в 2003 году сам Гребенщиков из рук политика Валентины Матвиенко получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Из его ответа стало ясно, что со своей совестью по этому поводу он договорился.