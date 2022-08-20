«Я буду защищать свою страну»: Кудрявцева назвала себя русской и патриоткой

Как отметила Лера Кудрявцева, она будет защищать информационно Россию. Ей надоели все негативные высказывания о ее родине. Как выразилась Кудрявцева, они ей уже поперек горла. Несогласных звезда попросила на выход.

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Ранее Лера Кудрявцева жаловалась, что ее атаковали в соцсетях хейтеры. Ей оставляют гневные послания подписчики.