«Я буду защищать свою страну»: Кудрявцева назвала себя русской и патриоткой

Телеведущая Лера Кудрявцева в «Телеграм» назвала себя русской и патриоткой своей страны.
«Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому естественно я буду защищать свою страну».
Как отметила Лера Кудрявцева, она будет защищать информационно Россию. Ей надоели все негативные высказывания о ее родине. Как выразилась Кудрявцева, они ей уже поперек горла. Несогласных звезда попросила на выход.
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Ранее Лера Кудрявцева жаловалась, что ее атаковали в соцсетях хейтеры. Ей оставляют гневные послания подписчики.