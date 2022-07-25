«Я буду за него болеть, если выступит под флагом Эстонии»: Кушанашвили – о Рублеве

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Каково?!» встал на защиту российского теннисиста Андрея Рублева.
«Сколько оскорблений в адрес Андрея Рублева. Это молодые люди. Их жизнь проходит. Где ваше сострадание? Почему вы отказываете им в праве. Если он, Рублев, будет выступать под флагом Эстонии. Если он будет выступать под флагом Филиппин, Мозамбика. Я буду за него болеть».
Как отметил Кушанашвили, он-то знает, кто такой Рублев и в какой стране теннисист родился. «И он знает, кто он. Не будьте буквоедами, крохоборами, крючкотворами», - заметил Отар Кушанашвили.
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Ранее Андрей Рублев заявил, что допускает смену гражданства. Это случится, если российским теннисистам будет закрыть вход на крупные международные турниры.