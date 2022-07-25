«Я буду за него болеть, если выступит под флагом Эстонии»: Кушанашвили – о Рублеве

Как отметил Кушанашвили, он-то знает, кто такой Рублев и в какой стране теннисист родился. «И он знает, кто он. Не будьте буквоедами, крохоборами, крючкотворами», - заметил Отар Кушанашвили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Андрей Рублев заявил, что допускает смену гражданства. Это случится, если российским теннисистам будет закрыть вход на крупные международные турниры.