«Я буду долго извиняться»: Шахназаров назвал условие для прощения сбежавших Макаревича и Гребенщикова

Известный журналист Михаил Шахназаров не раз жестко высказывался в адрес сбежавших из страны артистов. Публициста задевали оскорбления, которые звучали из уст Андрея Макаревича, спорные высказывания Юрия Шевчука или признания Михаила Гребенщикова. Однако, Шахназаров допустил, что беглецы могут заслужить прощение.

Реабилитировать отвернувшихся от страны звезд, по мнению Шахназарова, может их осуждение произошедшего в Белгороде 3 июля. Пока никто из них никак не отреагировал на трагедию.

«Я буду долго перед ними извиняться за все сказанное ранее. Если Макаревич или Шевчук, Гребенщиков или Земфира публично ужаснутся, осудят, или просто скажут лишь слово - дайте знать», - признался Шахназаров.

Источник: CTNews

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