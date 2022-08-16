«Я больше всего боюсь много денег»: как Разин скупал золото в магазинах после концертов

Как отмечал продюсер, в какой-то момент он стал скупать золото. «Мы всегда брали товаром. К примеру, у нас проходит 30 концертов в городе. Все забито. Я беру все деньги и иду в ювелирные магазины города и все золото скупаю. Таким образом, я вывозил все в золоте», — рассказывал Андрей Разин.

Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» был неимоверно популярен. Музыканты буквально купались в богатствах и внимании поклонниц.