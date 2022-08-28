«Я берегу пальцы, я же пианист»: Маликов открещивается от работы по дому

Певец и композитор Дмитрий Маликов в интервью каналу НТВ признался, что домашние дела не для него. В силу профессии он должен осторожно относиться к своему здоровью — особенно к тем частям тела, которые его «кормят».

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Именно по этой причине артист не считает своим долгом помогать по хозяйству. Всякий раз звезда эстрады приглашает специально обученных людей, которые и гвоздь прибить смогут, и с другими делами помочь.

«Есть люди, которые помогают. Я берегу пальцы, я же пианист», — объяснил артист.

Ранее Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о разводе с Еленой Изаксон после 30 лет брака.