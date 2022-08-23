«Я артистка»: Садальский вспомнил последние слова заживо сгоревшей Майоровой

Ровно 25 лет назад актриса Елена Майорова сгорела заживо в подъезде собственного дома. Ее коллега Стас Садальский напомнил своим поклонникам, что до сих пор следователи не смогли выяснить, как такое могло случиться.

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Актер также рассказал, что Майорова произнесла на последних минутах своей жизни.

«Да, я артистка...» — это были последние слова Лены Майоровой. Точнее, ответ на вопрос медсестры, которая с ужасом всматривалась в знакомое обгоревшее лицо.

Я считаю, что никакого самоубийства не было и быть не могло. Тем более такого страшного.

Было роковое и трагическое стечение причин – душевное состояние Лены, усталость, ангина, керосин, спички. Нежелание лечиться нормальными лекарствами, предпочитая допотопные народные средства. Отсутствие близких рядом именно в этот момент», - написал в своем телеграме Стас Садальский.

Напомним, актриса Елена Майорова умерла в возрасте 39 лет. Она сыграла в таких фильмах, как «Вам и не снилось…», «Одиноким предоставляется общежитие», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.