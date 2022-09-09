«Я аплодирую стоя»: о поведении Меган Маркл после смерти Елизаветы II – Лена Миро

Меган Маркл не на шутку разозлила англичан в дни скорби по умершей королеве Елизавете II. Ее прощальные слова показались жителям Великобритании слишком сухими и холодными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II», — только и написала на своем благотворительном сайте Меган Маркл.

А потом и вовсе улетела домой в Калифорнию, оставив мужа принца Гарри в Европе.

Блогер Лена Миро нашла поступки Меган Маркл смелыми и достойными уважения.

«Во всей этой истории с, мягко говоря, странным Виндзорами Маркл демонстрирует силу. Смотрите на меня свысока? Да и фиг с вами. Взяла младенца подмышку, мужа-принца за руку и укатила в солнечную Калифорнию. Не позвали прощаться с королевой? Да, я бы и сама не поехала. Зачем мне тащиться куда-то и таращиться на умирающую женщину, которая меня терпеть не могла?

(...) Меган послала всех и живет не по их нелепым правилам из XII века, а по своим собственным. Именно этому я и аплодирую стоя», - написала Миро в своем ЖЖ.