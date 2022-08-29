Взяла на руки только сына: дочь Пригожина пережила трагедию, потеряв одного из близнецов при беременности

Дочь Иосифа Пригожина Даная родила сына Даниэля 16 августа, сделав своего знаменитого отца впервые дедушкой. Правда, продюсер принимал внучку Селин от жены Валерии как свою.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Сыночек Данаи родился здоровеньким, с хорошим весом — 3 кг 505 г. Наследница Иосифа Пригожина быстро пошла на поправку и вышла из роддома.

Однако не все знают, что дочь Пригожина на самом деле носила под сердцем близнецов. Второй плод замер в самом начале беременности и рассосался. Об этом рассказала бывшая жена Иосифа Пригожина, мама Данаи Елена.

Источник: шоу «Звезды сошлись» на НТВ.