«Взрывной! Он — ураган»: Семенова объяснила, почему не смогла ужиться с сыном Полищук

За плечами Екатерины Стриженовой бурные романы с первыми красавцами отечественного кино.
Так, к примеру, актриса встречалась с Иваном Жидковым, который был на 12 лет младше нее. В этих отношениях Екатерина чувствовала себя неуютно, ощущая, что она старше своего возлюбленного.
По словам актрисы, она сама поступила глупо, придав слишком большое значение разнице в возрасте. Потом Иван Жидков познакомился с Татьяной Арнтгольц, женился и обзавелся дочкой Машей.
Стоять на пути экс-возлюбленного Екатерина Семенова не стала. Она понимала, что он должен двигаться дальше, устраивать свою жизнь.
Еще один бурный и продолжительный роман у актрисы случился с сыном ныне покойной Любови Полищук. Однако ужиться с Алексеем Макаровым она не смогла. 50-летний актер обладал слишком взрывным характером. Да и мог увлечься спиртным, становясь при этом просто неуправляемым.
Екатерина Семенова и Алексей Макаров. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Леша — взрывной человек. Говорит то, что думает. Это, конечно, не всем нравится. Он — ураган. Я попала под каток. К сожалению, мы из разряда людей, которых алкоголь делает неуправляемыми. Мы начинаем бороться», — заявила актриса.
Оказывается, что еще при жизни и мама Алексея Макарова была против его отношения с Екатериной Семеновой. Звезде ситкома «Моя прекрасная няня» не нравилось, что у актрисы есть дети от других мужчин.
По материалам программы «Судьба человека»
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