«Взрывной! Он — ураган»: Семенова объяснила, почему не смогла ужиться с сыном Полищук

За плечами Екатерины Стриженовой бурные романы с первыми красавцами отечественного кино.

Так, к примеру, актриса встречалась с Иваном Жидковым, который был на 12 лет младше нее. В этих отношениях Екатерина чувствовала себя неуютно, ощущая, что она старше своего возлюбленного.

По словам актрисы, она сама поступила глупо, придав слишком большое значение разнице в возрасте. Потом Иван Жидков познакомился с Татьяной Арнтгольц, женился и обзавелся дочкой Машей.

Стоять на пути экс-возлюбленного Екатерина Семенова не стала. Она понимала, что он должен двигаться дальше, устраивать свою жизнь.

Еще один бурный и продолжительный роман у актрисы случился с сыном ныне покойной Любови Полищук. Однако ужиться с Алексеем Макаровым она не смогла. 50-летний актер обладал слишком взрывным характером. Да и мог увлечься спиртным, становясь при этом просто неуправляемым.