«Взрослый Тимофей и неуловимая Мия»: Прилучный запечатлелся с подросшими детьми от Муцениеце

Павел Прилучный является известным актером. Он уже давно завоевал любовь публики. Ему довелось сняться в таких проектах, как «На игре», «Мажор», «Любовь с ограничениями».

Длительное время он был в браке с Агатой Муцениеце. Но они развелись в 2020 году, сохранив дружеские отношения ради детей — Мии и Тимофея.