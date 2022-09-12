«Взрослый Тимофей и неуловимая Мия»: Прилучный запечатлелся с подросшими детьми от Муцениеце

Павел Прилучный является известным актером. Он уже давно завоевал любовь публики. Ему довелось сняться в таких проектах, как «На игре», «Мажор», «Любовь с ограничениями».
Длительное время он был в браке с Агатой Муцениеце. Но они развелись в 2020 году, сохранив дружеские отношения ради детей — Мии и Тимофея.
В этом году Прилучный сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Они путешествовали почти все лето, а в конце августа устроили пышное торжество. Оказалось, что расписались они в мае, а потом еще и тайно обвенчались. Теперь супруги вместе живут в загородном доме. Дети часто приезжают к папе в гости. А на днях актер забрал их на выходные.
На этот раз Павел поделился кадрами из торгового центра. Он решил повеселить своих наследников. Актер решил сделать трогательное фото. Он позировал с серьезным лицом, а вот девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия демонстрировали улыбки и кривлялись. У дочки артиста выпало несколько зубов.
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Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды
«Взрослый Тимофей и неуловимая Мия. Банда в сборе», — написал Прилучный.
Поклонники поразились тому, как выросли наследники звезды. Многие отметили, что сын особенно сильно похож на своего отца. «Самая классная команда», «Он реально просто лучший», «Дети — это отражение любви… Это самое прекрасное, что может быть», «Какая красивая Мия», «Сын — ваша копия», — стали писать подписчики.