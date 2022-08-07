«Взрослый мужичок почти»: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросшего сына Илью от предавшего ее мужа

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина после развода со вторым мужем Михаилом одна воспитывает троих детей - двух дочерей и сына.
В эти дни вместе с наследниками Мария Круглыхина находится в Крыму.
Она считает, что ее главная задача сейчас - радовать детей и делать все для того, чтобы детство они запомнили, как самое счастливое время.
На берегу Черного моря Мария Круглыхина отмечает день рождения сына Ильи. Мальчику исполнилось четыре года.
В микроблоге Маша Круглыхина показала фото подросшего сына. В кадре виновник торжества запечатлен за столом в кафе на берегу моря. Перед Ильей - стакан с напитком.
«Сынуле 4 годика, взрослый мужичок почти! Мамино пожелание одно - пусть этот златоглавый, заботливый, нежный мальчик вырастит настоящим мужчиной! Я все для этого сделаю, уже делаю, только будь полезным людям и послужи своими дарами, как сможешь», - пожелала сыну Мария Круглыхина.
Сын Марии Круглыхиной Илья. Фото: соцсети
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