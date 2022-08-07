«Взрослый мужичок почти»: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала подросшего сына Илью от предавшего ее мужа

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина после развода со вторым мужем Михаилом одна воспитывает троих детей - двух дочерей и сына.

В эти дни вместе с наследниками Мария Круглыхина находится в Крыму.

Она считает, что ее главная задача сейчас - радовать детей и делать все для того, чтобы детство они запомнили, как самое счастливое время.

На берегу Черного моря Мария Круглыхина отмечает день рождения сына Ильи. Мальчику исполнилось четыре года.