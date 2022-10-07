Взломали аккаунт и угрожали опубликовать интимные фото: племянница Тарковского обратилась в полицию из-за шантажа

Популярная стримерша «Dota 2» Екатерина Тарковская обратилась в одно из отделений полиций Москвы с заявлением о шантаже. Оказалось, что некий хакер взломал ее аккаунты в соцсетях и электронную почту, выудил оттуда приватные фото и угрожал опубликовать их, если женщина не переведет ему 600 долларов.
Стримерша не рискнула идти на поводу у шантажиста и отправилась писать заявление в полицию. В настоящее время стражи порядка пытаются найти негодяя.
Екатерине Тарковской 48 лет и она является родной племянницей режиссера Андрея Тарковского. В детстве маленькая Катя хотела работать в кинематографе, как ее дядя, и даже снялась в пяти фильмах режиссера Александра Гордона: «Человек, который закрыл город» (1982), «Двойной обгон» (1984), «Выкуп» (1986), «Каир-2 вызывает Альфу» и «Футболист» (1990). Последней, шестой картиной в ее фильмографии стала «Елена» Андрея Звягинцева, снятая в 2010 году.
Впрочем, гораздо большего успеха она добилась в игре «Dota 2» - здесь Катя является кумиром для многих молодых игроков, которые знают ее как «Маму огра». На сайте twitch.tv у бывшей актрисы более 21 тысячи подписчиков.