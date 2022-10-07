Взломали аккаунт и угрожали опубликовать интимные фото: племянница Тарковского обратилась в полицию из-за шантажа

Популярная стримерша «Dota 2» Екатерина Тарковская обратилась в одно из отделений полиций Москвы с заявлением о шантаже. Оказалось, что некий хакер взломал ее аккаунты в соцсетях и электронную почту, выудил оттуда приватные фото и угрожал опубликовать их, если женщина не переведет ему 600 долларов.

Стримерша не рискнула идти на поводу у шантажиста и отправилась писать заявление в полицию. В настоящее время стражи порядка пытаются найти негодяя.