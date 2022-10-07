«Взгальный, глупый и много на себя берущий старик»: Прилепин нашел причину бесславного поведения Макаревича*

Андрей Макаревич* за последние полгода не раз оскандалился, делая резкие и оскорбительные заявления в адрес россиян. Одно из таких, в котором он обозвал сограждан мудачьем, до сих пор на слуху. Писатель Захар Прилепин высказался в интервью сайту RTVI, что думает о певце и его позиции.

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Макаревич*, по мнению Прилепина, возомнил себя солью земли русской и интеллигенцией, а остальных в стране за людей не считает. Однако, сам артист давно растерял авторитет, а его заявления – не что иное, как усугубившиеся особенности личности.

«Музыканты в частном разговоре говорят: «Раньше только мы знали, что у Андрея мудацкий характер, сейчас знает вся страна». То есть даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой – они давние.

Песен нормальных у Макаревича* нет лет уже тридцать. Ну вот был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про скворца, сейчас тема закрыта, это взгальный, глупый, неумный и много на себя берущий старик, к сожалению, до этого мы дожили», - считает Прилепин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента