Взамен ушедших брендов магазины бытовой техники наполняются товарами из Китая и Узбекистана

Санкции западных компаний коснулись не только сфер кино и общепита, но и бытовой техники. Российские магазины-ритейлеры на фоне дефицита товаров из Европы расширяют свой ассортимент за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая.

Так сеть «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel. Он наполнит наш рынок холодильниками, стиральными машинами, телевизорами, кухонными плитами, пылесосами и кондиционерами, в основном, среднего ценового диапазона. Эта компания, кстати, является партнером мирового гиганта Samsung.

«Ситилинк» вывела на российский рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. А скоро добавит еще и изделия китайской компании MBS.

Такую информацию приводит издание «Коммерсантъ», отмечая, что эксперты фиксируют снижение спроса на бытовую технику в России. Однако опрошенные журналистами представители ритейлеров говорят, что продажи, наоборот, растут.

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