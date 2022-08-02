«Вызывающе»: о Пугачевой нелицеприятно высказался Шуфутинский

Михаил Шуфутинский давно знаком с Аллой Пугачевой.
Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Михаил Шуфутинский знаком с Аллой Пугачевой с юных лет, они вместе занимались в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

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В то время они оба вели довольно разбитной образ жизни. Как вспоминает артист, они частенько сбегали с занятий, чтобы попить горячительного у кого-нибудь в гостях.

Еще одно их любимое место — подвал училища, где собирались будущие артисты и импровизировали. Часто их оттуда с позором выгоняли.

Шуфутинский также вспомнил, что стиль Пугачевой в то время был весьма далек от идеала.

«Алла могла, допустим, явиться в невероятно короткой юбке. Она вообще в те годы всегда одевалась интересно, но вызывающе», — рассказал музыкант.

Источник: «7дней».

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