«Вызывать приятные эмоции у противоположного пола»: Лисовец назвал главную модную деталь грядущих сезонов

По мнению звездного стилиста Влада Лисовца, несмотря на события, происходящие в мире, мода продолжит развиваться. Любые жесткие условия являются стимулом для создания чего-то кардинально нового.
Незыблемым останется лишь одно — желание мужчин и женщин нравиться друг другу. А значит, эротический подтекст никогда не уйдет из моды.
Подчеркивать свою гендерную принадлежность и чувственность будет всегда модно и актуально.
«Женщины все равно станут красить губы и носить сексуальную одежду, — уверен стилист. — Нами управляет секс. У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется. Мы шли от того, что женщина была закрытой, постепенно раскрывалась и сейчас максимально открыта, даже слишком. Но ведь это очень хорошо работает! И парню, и девушке надо встретить партнера, завести семью. А это все нас влечет друг к другу», — такой видит моду будущего стилист Влад Лисовец.
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По материалам kp.ru.