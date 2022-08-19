«Вызывать приятные эмоции у противоположного пола»: Лисовец назвал главную модную деталь грядущих сезонов

По мнению звездного стилиста Влада Лисовца, несмотря на события, происходящие в мире, мода продолжит развиваться. Любые жесткие условия являются стимулом для создания чего-то кардинально нового.

Незыблемым останется лишь одно — желание мужчин и женщин нравиться друг другу. А значит, эротический подтекст никогда не уйдет из моды.

Подчеркивать свою гендерную принадлежность и чувственность будет всегда модно и актуально.