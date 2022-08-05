«Вызвали скорую. Его откачали»: как Шатунов чудом не умер в юности

Как отмечал Кузнецов, Шатунов в больницу не поехал. «Врачи уехали. Ему снова стало плохо. Опять скорую вызвали. Не до записи песен в тот день было. Такое отравление. Отвезли его обратно в интернат», — заявил композитор.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.