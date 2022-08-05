«Вызвали скорую. Его откачали»: как Шатунов чудом не умер в юности

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как музыкант Юрий Шатунов в юности чудом не умер после отравления.
«У нас на столе стояла бутылка из-под шампанского. Юрка думал, что там вода. А там был гидроперит — клатрат пероксида водорода с карбамидом. Он хлебнул. Его стало рвать, плохо. Вызвали скорую. Его откачали».
Как отмечал Кузнецов, Шатунов в больницу не поехал. «Врачи уехали. Ему снова стало плохо. Опять скорую вызвали. Не до записи песен в тот день было. Такое отравление. Отвезли его обратно в интернат», — заявил композитор.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.