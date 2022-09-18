Выйти замуж и найти суррогатную мать: своими планами на жизнь поделилась Муцениеце

Сейчас многие обсуждают бывшую пару Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Вначале звезды привлекли внимание общественности своим шумным разводом с драками и публичной руганью. А теперь скорая свадьба «мажора» на коллеге Зепюр Брутян подлила масла в огонь.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Многие бросились жалеть Муцениеце, однако она призналась, что Прилучный в ее жизни был почти случайным человеком. По словам актрисы, их брак был почти тайным и очень скоропалительным, она поддалась на эмоции и отправилась с Павлом в ЗАГС, хотя до знакомства с актером думала только о карьере.
«План был такой. Я работаю, становлюсь известной актрисой. Годам к сорока я выхожу замуж и, может быть, рожаю одного максимум ребенка. Что желательно от суррогатной матери», — поведала Агата Муцениеце.
Источник: YouTube-канал «Вместе».