«Выйди на балкон и там поори»: что Шатунов говорил о конфликтах с женой

Как говорил Шатунов, конфликты в семье он пресекает сразу на корню. «Если возникает вопрос, то я спрошу в лоб, как выйти из ситуации. Надо общаться. А то ходишь надутый. Если что-то не нравится, штука какая-то, то надо ее выбросить и все», - рассказывал певец.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.