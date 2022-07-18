«Выйди на балкон и там поори»: что Шатунов говорил о конфликтах с женой

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» отмечал, что у него нет конфликтов с женой Светланой.
«Если честно, скандалов в моей семье нет. Потому что если что-то назревает, то я говорю: «Выйди на балкон и там поори. Потом зайдешь и все будет хорошо». Если хочешь снять стресс, то иди с малышом на какие-нибудь американские горки. Там можно поорать».
Как говорил Шатунов, конфликты в семье он пресекает сразу на корню. «Если возникает вопрос, то я спрошу в лоб, как выйти из ситуации. Надо общаться. А то ходишь надутый. Если что-то не нравится, штука какая-то, то надо ее выбросить и все», - рассказывал певец.
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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.