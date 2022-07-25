«Выйдем как звери. Все унесем»: Тарасова — о будущем российских фигуристов

Заслуженные тренеры Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе обсудили во время тренировки будущее российского фигурного катания.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тарасова заявила, что за всю свою жизнь не встречала такого отношения к нашим фигуристам, назвав ситуацию «безнадежной». Этери Тутберидзе ответила: «Они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против».

Оба тренера недоумевают, за что страдают люди, спортсменки-юниоры, совсем дети. Ведь спортивная жизнь очень короткая.

«Выпустят нас когда — выйдем вообще как звери. Все унесем», — подытожила Тарасова.

Источник: Первый канал.