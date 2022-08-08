«Выступлений достаточно»: близкий друг Меладзе рассказал о его доходах

На днях в Сети появились кадры с выступления Валерия Меладзе в Монако. Самый дешевый билет на концерт стоил 800 евро, а это 50 тысяч рублей.
Таким образом, даже несмотря на то, что концерты Валерия в России отменили, он умудряется зарабатывать. Тем не менее, по словам журналиста Отара Кушанашвили, Меладзе не будет впредь делать резких высказываний на политические темы.
«Выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. А уровень жизни у этих людей (нецензурное слово), согласны они с властью или нет. Вот так живут они и продолжают жить», - рассказал Кушанашвили на своем YouTube-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Отар Кушанашвили высказался в адрес уехавшего из России в Испанию Александра Реввы.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press