«Выступлений достаточно»: близкий друг Меладзе рассказал о его доходах

На днях в Сети появились кадры с выступления Валерия Меладзе в Монако. Самый дешевый билет на концерт стоил 800 евро, а это 50 тысяч рублей.

Таким образом, даже несмотря на то, что концерты Валерия в России отменили, он умудряется зарабатывать. Тем не менее, по словам журналиста Отара Кушанашвили, Меладзе не будет впредь делать резких высказываний на политические темы.