Выступал раздетым на глазах у гостей: комик Морозов эпично поздравил Петросяна с юбилеем

Празднование 60-летия Евгения Петросяна можно назвать одним из самых ярких в жизни юмориста. В тот день комик Александр Морозов подготовил для коллеги оригинальный юмористический номер, но не учел очень важный момент — это отсутствие сцены на пароходе, где проходило торжество.

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По сюжету, артист должен был сыграть Петросяна в младенчестве, и появиться на публике практически в чем мать родила. Из-за ограниченного пространства Морозову пришлось встать между столами, за одним из которых сидели Алла Пугачева и Иосиф Кобзон.

«Мне пришлось за столами перед всеми выступать практически голым. Я придумал поздравление, в котором я должен поздравлять Евгения Вагановича, как будто я — это он, но еще младенец. <…> Я перед столами… Я не знал, что столы будут рядом! Я думал все-таки будет какая-то сцена, а сцены не было и пришлось выходить перед столами в памперсах», — сказал Морозов.

Источник: «Пятый канал».