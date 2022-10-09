«Высокомерный танцор-ведущий»: Стас Садальский вновь потоптался по Николаю Цискаридзе после «Сегодня вечером»

Актеру и блогеру Станиславу Садальскому не дает покоя тот факт, что программу «Сегодня вечером» на Первом канале ведет ректор Академии имени Вагановой, артист балета Николай Цискаридзе.
После каждого выхода программы в эфир, а происходит это в субботу, Стас Садальский критикует Николая Цискаридзе. Причем, он делает акцент на том, что сам передачу не смотрит, а делает выводы о ее ведущем на основе рейтингов.
На этот раз Стас Садальский решил критиковать Николая Цискаридзе устами своей домработницы.
«Заставил свою дом работницу Иру посмотреть Малахова и Балеруна, сам же не смотрел ни одну, ни другую передачу. Вот что Ирочка сказала, кстати, и рейтинги «Медиаскопа» показали тоже самое: «Станислав! Тяжело было смотреть, только начало и полчаса! Высокомерный танцор-ведущий с очень старыми людьми, похоже, они из хосписа, наверно, перед смертью пели песни, а Андрюша… он хороший, его обожаю. «Привет, Андрей!» - от начала до конца», - написал в микроблоге Стас Садальский.
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Напомним, Николай Цискаридзе в недавнем интервью Юлии Меньшовой назвал Стаса Садальского жалким человеком.