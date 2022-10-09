«Высокомерный танцор-ведущий»: Стас Садальский вновь потоптался по Николаю Цискаридзе после «Сегодня вечером»

Актеру и блогеру Станиславу Садальскому не дает покоя тот факт, что программу «Сегодня вечером» на Первом канале ведет ректор Академии имени Вагановой, артист балета Николай Цискаридзе.

После каждого выхода программы в эфир, а происходит это в субботу, Стас Садальский критикует Николая Цискаридзе. Причем, он делает акцент на том, что сам передачу не смотрит, а делает выводы о ее ведущем на основе рейтингов.

На этот раз Стас Садальский решил критиковать Николая Цискаридзе устами своей домработницы.