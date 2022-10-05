Высокий, красивый, видный: Юлия Белая из «Дома-2» заинтриговала снимком в компании нового ухажера

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Белая поделилась снимком, на котором запечатлена в компании парня.
Юлия Белая представила его подписчикам как своего очень хорошего знакомого. Но те уверены, что у Юлии и симпатичного молодого человека вполне может случиться роман с продолжением.
«Хочу представить вам моего очень хорошего знакомого. Его зовут Артем. Он сочинил про меня стих. Я была в шоке, насколько он четко описал меня», — написала под фото Юлия Белая.
Юлия Белая с новым парнем. Фото: соцсети
Подписчики Юлии Белой в один голос заявили, что вместе они выглядят вполне гармонично, и посоветовали ей присмотреться к парню получше.
«Хорошо смотритесь», «Юля, симпатичный парень. Присмотрись к нему!», «Высокий, красивый, видный парень. Он тебе подходит!» — высказались в Сети.
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Напомним, Юлия Белая не так давно покинула реалити-шоу «Дом-2», где строила отношения с отцом троих детей Тиграном Салибековым. Пара даже планировала пожениться.