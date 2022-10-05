Высокий, красивый, видный: Юлия Белая из «Дома-2» заинтриговала снимком в компании нового ухажера

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Напомним, Юлия Белая не так давно покинула реалити-шоу «Дом-2», где строила отношения с отцом троих детей Тиграном Салибековым. Пара даже планировала пожениться.