«Высокие отношения»: Стрелец – о совместном отдыхе бывшей и нынешней жены Эмина

Напомним, что в интервью Надежде Стрелец Эмин Агаларов признался, что сегодня снова живет с Аленой Гавриловой, с которой они расставались.

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Между тем, Эмин признался, что его отец не общается с Аленой Гавриловой. Они только здороваются и прощаются.