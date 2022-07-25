«Высокие отношения»: Стрелец – о совместном отдыхе бывшей и нынешней жены Эмина

По словам журналистки, музыкант своими ответами о личной жизни ее удивил.
Эмин Агаларов

Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press

Журналистка Надежда Стрелец в «Телеграм» высказалась об отношениях бывшей жены музыканта Эмина Агаларова Лейлы Алиевой и нынешней Алены Гавриловой.

«Высокие отношения - это когда твоя нынешняя жена и бывшая общаются и даже ездят вместе отдыхать. Это все про семью Эмина, который удивил меня тем, что ответил не только на вопросы про бизнес, но и про личную жизнь».

Напомним, что в интервью Надежде Стрелец Эмин Агаларов признался, что сегодня снова живет с Аленой Гавриловой, с которой они расставались.

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Между тем, Эмин признался, что его отец не общается с Аленой Гавриловой. Они только здороваются и прощаются.

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