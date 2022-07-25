«Высокие отношения»: Стрелец — о совместном отдыхе бывшей и нынешней жен Эмина

Журналистка Надежда Стрелец в «Телеграме» высказалась об отношениях бывшей жены музыканта Эмина Агаларова Лейлы Алиевой и нынешней Алены Гавриловой.
«Высокие отношения — это когда твоя нынешняя жена и бывшая общаются и даже ездят вместе отдыхать. Это все про семью Эмина, который удивил меня тем, что ответил не только на вопросы про бизнес, но и про личную жизнь».
Напомним, что в интервью Надежде Стрелец Эмин Агаларов признался, что сегодня снова живет с Аленой Гавриловой, с которой они расставались.
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Между тем, Эмин признался, что его отец не общается с Аленой Гавриловой. Они только здороваются и прощаются.