«Высоцкий все за нас спел»: Захарова поддержала Красовского, который назвал Галкина врагом

«Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг — а так…

Если сразу не разберешь,

Плох он или хорош, —

Парня в горы тяни — рискни,

Не бросай одного его,

Пусть он в связке одной с тобой —

Там поймешь, кто такой».

«Антон, Высоцкий все за нас давно спел», — заявила Мария Захарова.

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Ранее Антон Красовский заявил: «Я вынужден признать сейчас: Максим Галкин и мой личный враг. Каждый человек, который является врагом России, для меня сейчас мой личный враг».