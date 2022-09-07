«Высоцкий все за нас спел»: Захарова поддержала Красовского, который назвал Галкина врагом

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграме» поддержала журналиста Антона Красовского. Она привела строчки из композиции «Песня о друге» поэта и музыканта Владимира Высоцкого.
«Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг — а так…
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни — рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке одной с тобой —
Там поймешь, кто такой».
«Антон, Высоцкий все за нас давно спел», — заявила Мария Захарова.
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Ранее Антон Красовский заявил: «Я вынужден признать сейчас: Максим Галкин и мой личный враг. Каждый человек, который является врагом России, для меня сейчас мой личный враг».