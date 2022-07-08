Высоцкий, Цой, Шатунов: в Москве откроют аллею с бронзовыми скульптурами выдающихся певцов

В Москве собираются открыть аллею, посвященную Владимиру Высоцкому, Юре Шатунову, Виктору Цою и другим культовым музыкантам. Бронзовые бюсты артистов могут появиться в столице уже осенью текущего года.

Всего их будет десять. В список звезд, которых хотят увековечить, входят также Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и другие голоса эпохи. Скульптором проекта выступит народный художник РФ Салават Щербаков.

Планируется, что аллею пополнит и бюст Жанны Фриске. Таким образом организаторы хотят охватить столетнюю историю отечественной музыки — от начала XX века до наших дней.

«Музыка — это великая сила, что помогает нам вернуться в прошлое или оказаться в невероятном будущем, благодаря авторам и исполнителям. Этим проектом мы хотим не только увековечить память великих творцов, но и сохранить их для людей, для тех поколений, которые будут жить в этом мире уже после нас», — цитирует ТАСС инициатора проекта, президента национальной премии в области сохранения историко-культурного наследия РФ «Память народа: во имя мира» Оксану Бондареву.

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Макеты монументов Юры Шатунова и Виктора Цоя представят осенью на московском концерте, посвященном памяти Жанны Фриске. А вот где расположится сама Аллея Славы, пока не сообщается.

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