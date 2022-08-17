«Выскочила с виллы с взлохмаченным чубчиком»: Пугачева в шортиках и топе с бюстье показала, как ходит дома при Галкине

Алла Пугачева старается оставаться в тени своего звездного мужа, шоумена Максима Галкина. Даже своих детей — двойняшек Гарри и Лизу — певица не хотела показывать поклонникам, однако телеведущий настоял на своем, ссылаясь на то, что его семью и так будут преследовать папарацци, пытаясь заработать на эксклюзивных снимках детей.

Поэтому Максим Галкин решил сам показать сына и дочку, чтобы снять флер таинственности с этого истории. Переспорить мужа Алла Борисовна не смогла, разрешив ему снимать двойняшек и для коммерческих акций. Так вместе отцом Гарри и Лиза уже рекламировали колбасу, товары для школьников и многое другое.

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