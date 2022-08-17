«Выскочила с виллы с взлохмаченным чубчиком»: Пугачева в шортиках и топе с бюстье показала, как ходит дома при Галкине

Алла Пугачева старается оставаться в тени своего звездного мужа, шоумена Максима Галкина. Даже своих детей — двойняшек Гарри и Лизу — певица не хотела показывать поклонникам, однако телеведущий настоял на своем, ссылаясь на то, что его семью и так будут преследовать папарацци, пытаясь заработать на эксклюзивных снимках детей.
Поэтому Максим Галкин решил сам показать сына и дочку, чтобы снять флер таинственности с этого истории. Переспорить мужа Алла Борисовна не смогла, разрешив ему снимать двойняшек и для коммерческих акций. Так вместе отцом Гарри и Лиза уже рекламировали колбасу, товары для школьников и многое другое.
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Алла Пугачева в джинсовых мини-шортах выскочила с виллы, прикрыв тонкие плечики в топе с эффектным декольте. Фото: личный архив
Шоумен Максим Галкин не скрывает, что ему иногда приходится уговаривать Примадонну сфотографироваться, настолько Алла Борисовна избегает лишнего внимания. Однако певицу все-таки подловили на вилле, когда та впопыхах выскочила из особняка. Пугачева предстала в джинсовых мини-шортах и бежевом топе с бюстье. Заметив камеру, артистка попыталась прикрыть руками свои тонкие плечики. В таком виде Примадонна ходит по дому перед Максимом Галкиным.
«Выскочила с виллы с взлохмаченным чубчиком», «Такая стеснительность! Раньше посмелее была, помним мини-балахоны и крепкие ножки в сапожках на каблучке», «Стройняшка!», «Молодится! Надо, муж-то красавчик и дети маленькие», «Ну не быть же бабушкой», «Всем бы так молодо выглядеть», — написали фолловеры.