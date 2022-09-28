Вышла в купальнике к мужу: беременная Орлова показала, как отметила годовщину свадьбы на яхте

44-летняя Ольга Орлова недавно ошарашила публику признанием: она беременна во второй раз — и предъявила фотографию из отпуска в купальнике. На снимке уже хорошо виден внушительный животик телеведущей.

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Орова сообщила, что она со своим мужем Валерием пыталась забеременеть два года, теперь их мечта сбылась.

После радостных новостей Ольга Орлова также побаловала публику кадрами со своего семейного праздника. Она в узком кругу друзей отметила на яхте годовщину свадьбы с Валерием, а также три года их знакомства. Звезда вышла к мужу в купальнике, на столе у четы оказалась легкая закуска в виде фруктов, а также торт с красноречивой надписью: Love is…