Вышел трейлер мультсериала Sonic Prime от Netflix

Поклонники легендарного Соника 20 сентября смогли посмотреть и оценить официальный тизер-трейлер анимационного сериала Sonic Prime, снятого для Netflix.

В трейлере можно увидеть как самого Соника, так и его врагов - доктора «Эггмана» Роботника и ежа Шэдоу. В эпизоде появится и союзник главного героя — кот Биг.

Пользователи YouTube, посмотревшие видео, отметили анимацию мультсериала, которая выглядит «просто потрясающей», «фантастической», особенно в плане сжатия и растяжения. Зрителям понравился и голос, озвучивающий Соника.

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