«Вышел как из почки камень»: Шнуров высмеял Невзорова* в новой песне

В своей новой песне Сергей Шнуров подчеркнул, что Александр Невзоров* совсем не напоминает ему Зорро. Он напомнил, что телеведущий вместе с женой просто сбежали из страны.

Ранее Сергей Шнуров сочинил песню про обезьянью оспу. При этом общественница Екатерина Гордон заявила, что Шнуров из музыканта превратился со временем в частушечника.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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