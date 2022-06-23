«Вышел как из почки камень»: Шнуров высмеял Невзорова* в новой песне

Музыкант не прошел мимо того факта, что телеведущий получил паспорт Украины.
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

Музыкант Сергей Шнуров сочинил свою новую песню, которую посвятил получившему гражданство Украины телеведущему Александру Невзорову*.

«Паспортов хоть сто имей, мне на это ровно. Глист втирал мне, что он змей типа хладнокровно. Что случилось могиканин, где твой вольный норов. Вышел как из почки камень господин Невзоров*».

В своей новой песне Сергей Шнуров подчеркнул, что Александр Невзоров* совсем не напоминает ему Зорро. Он напомнил, что телеведущий вместе с женой просто сбежали из страны.

Ранее Сергей Шнуров сочинил песню про обезьянью оспу. При этом общественница Екатерина Гордон заявила, что Шнуров из музыканта превратился со временем в частушечника.

Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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