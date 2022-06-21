Выше мамы на голову! Как сейчас выглядит чеченский внук Пугачевой, развлекающийся в Париже

Дени Байсаров улетел в Париж, последовав примеру своей именитой бабушки Аллы Пугачевой, которая уже несколько месяцев живет за границей. Кстати, свои каникулы вдали от родины провел и Никита Пресняков с женой — моделью Аленой Красновой. Они слетали во Флориду, а домой вернулись через Ташкент.

Оказавшись во Франции, Дени Байсаров ужинал в местных ресторанах, прогуливался по городу. В Париж он прилетел не просто так. Тут же оказались и его мама Кристина Орбакайте с десятилетней дочкой Клавой. В сторис микроблога певица поделилась свежими кадрами путешествия, показав, что их семья пусть и частично, но все-таки воссоединилась.