Выше мамы на голову! Как сейчас выглядит чеченский внук Пугачевой, развлекающийся в Париже

Дени Байсаров улетел в Париж, последовав примеру своей именитой бабушки Аллы Пугачевой, которая уже несколько месяцев живет за границей. Кстати, свои каникулы вдали от родины провел и Никита Пресняков с женой — моделью Аленой Красновой. Они слетали во Флориду, а домой вернулись через Ташкент.
Оказавшись во Франции, Дени Байсаров ужинал в местных ресторанах, прогуливался по городу. В Париж он прилетел не просто так. Тут же оказались и его мама Кристина Орбакайте с десятилетней дочкой Клавой. В сторис микроблога певица поделилась свежими кадрами путешествия, показав, что их семья пусть и частично, но все-таки воссоединилась.
Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым и дочкой Клавой в Париже. Фото: личный архив
Многие фанаты подметили, что Дени Байсаров — единственный из троих детей Кристины Орбакайте, который внешне похож на нее, как говорится, словно две капли воды. Никита Пресняков — рыжий, Клава Земцова — смуглая и темноволосая, а Дени — блондин, точь-в-точь как его звездная мама. Юноша значительно выше Кристины, строен, широкоплеч и весьма миловиден. Вот только жениться внук Примадонны не спешит. И свои похождения держит в тайне.