«Высадил бутылку в одно горло»: как Моисеев «куролесил» на всю катушку до того, как его разбил инсульт

Вся Москва была наслышана о громких вечеринках Бориса Моисеева. Музыкант после сольного концерта, когда другие валились с ног, мог всю ночь кутить с друзьями, даже не думая о нагрузке на организм.

Так, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro вспомнил о разнузданном поведении артиста с выпивкой. Борис Моисеев любил пригубить горячительного и хорошенько закусить. Все это было в его жизни до того, как музыканта разбил инсульт.

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