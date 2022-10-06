«Высадил бутылку в одно горло»: как Моисеев «куролесил» на всю катушку до того, как его разбил инсульт

Вся Москва была наслышана о громких вечеринках Бориса Моисеева. Музыкант после сольного концерта, когда другие валились с ног, мог всю ночь кутить с друзьями, даже не думая о нагрузке на организм.
Так, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro вспомнил о разнузданном поведении артиста с выпивкой. Борис Моисеев любил пригубить горячительного и хорошенько закусить. Все это было в его жизни до того, как музыканта разбил инсульт.
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«Я к тому, что Борис выпивал и выпивал здорово. И вот тогда при мне, заявив, что: «Я тоже пью мало», он сам высадил бутылку коньяка, в одно горло. А за час до этого у него закончился сольный концерт в тогда еще работающем московском казино. И ни один человек, включая Гороха, не мог на него повлиять. Ни один!» - говорит шоумен.