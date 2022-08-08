Выручает приложение для глухих? Как Корчевников справляется с проблемами со слухом

Борис Корчевников уже несколько лет страдает из-за проблем со слухом. Однако этот недостаток не мешает ему работать на ТВ. Шоумен полноценно общается с гостями программы «Судьба человека», продюсерами и коллегами. Как поговаривают в кулуарах, в этом ему помогает не только слуховой аппарат, но и специальное приложение в смартфоне.

При этом некоторые фразы телеведущего перезаписываются, некоторые он переговаривает сам. На съемочной площадке редакторы передачи заранее честно признаются, что Борис плохо слышит. Телеведущий не дает себе поблажек. Так, один из участников съемок поделился, что Корчевников старается внимательно вглядываться в лица гостей, словно читает то, что они ему говорят, по губам.

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