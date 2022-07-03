Вырос мальчик: Феофилактова из «Дома-2» запечатлела подросшего сына от Гусева на гидроцикле

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова воспитывает сына Даниэля от брака с Антоном Гусевым.

После развода с Женей папа мальчика не сильно горит желанием проводить время с наследником. Так что, Евгении Феофилактовой приходится придумывать развлечения для Даниэля, чтобы тот не скучал во время летних каникул.

Эти жаркие выходные Евгения Феофилактова провела с Даниэлем в загородном клубе, где есть и бассейн, и открытый водоем.

В микроблоге Женя поделилась видео, на котором запечатлела подросшего сына на гидроцикле.

Даниэлю очень идет это средство передвижения по воде, сев за руль которого он стал выглядеть немного взрослее.