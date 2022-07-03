Вырос мальчик: Феофилактова из «Дома-2» запечатлела подросшего сына от Гусева на гидроцикле

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова воспитывает сына Даниэля от брака с Антоном Гусевым.
После развода с Женей папа мальчика не сильно горит желанием проводить время с наследником. Так что, Евгении Феофилактовой приходится придумывать развлечения для Даниэля, чтобы тот не скучал во время летних каникул.
Эти жаркие выходные Евгения Феофилактова провела с Даниэлем в загородном клубе, где есть и бассейн, и открытый водоем.
В микроблоге Женя поделилась видео, на котором запечатлела подросшего сына на гидроцикле.
Даниэлю очень идет это средство передвижения по воде, сев за руль которого он стал выглядеть немного взрослее.
Напомним, Даниэль родился 14 декабря 2012 года, когда его родители Женя Феофилактова и Антон Гусев еще были участниками телестройки.
После развода с Гусевым Феофилактова пока не вышла вновь замуж. А вот Антон был женат на Виктории Романец, с которой официально расторгнет брак 8 июля.
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