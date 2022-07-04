«Выплачивал ему долг»: известный актер признался, что был зависим от Олега Табакова

Звезда сериалов «Жуки» и «Измены» Вячеслав Чепурченко рассказал, что благодаря Олегу Табакову купил квартиру в Москве. Легендарный режиссер оценил талант молодого актера, который 11 лет прослужил в «Табакерке», и помог ему материально.
Вячеслав Чепурченко. Фото: Global Look Press
«В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка», — цитирует Чепурченко журнал «Антенна».
Напомним, Вячеслав Чепурченко женат на коллеге Екатерине Шуваевой, которая родила ему сына и дочь.
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