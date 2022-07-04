«Выплачивал ему долг»: известный актер признался, что был зависим от Олега Табакова

«В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка», — цитирует Чепурченко журнал «Антенна».