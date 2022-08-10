Вымогал ли Кузнецов деньги у воспитанников детского дома и Шатунова

В какой-то момент Кузнецов решил уйти из «Ласкового мая». Он создал свою группу. Однако Разин вцепился в него мертвой хваткой, потому что понимал, что только Кузнецов способен написать новые хиты.

«Разин мне предложил записать еще один альбом перед расставанием. Он сказал: «Составим договор и будем тебе платить по 25 тысяч рублей в месяц». Я подумал: «Ни хрена себе. Это же сколько автомобилей можно купить». Я сказал Разину: «Давайте составим договор, но чтобы он был не пожизненный. На четыре месяца». Разин потом говорил, что я эти сто тысяч вымогал у воспитанников детского дома. А я не вымогал. Предложил ему написать альбом за четыре месяца и расстаться», — вспоминал Кузнецов.

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Напомним, что в свое время Андрей Разин создал несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране. Таким образом он сколотил свое состояние.