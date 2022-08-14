Вымахала за лето: Игорь Николаев показал повзрослевшую дочь от Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе более 12 лет. В 2015-м певица родила композитору долгожданную дочь Веронику. В этом году малышка уже отправится в первый класс, осенью она отметит свой 7-й день рождения.

Накануне Николаев поделился с фанатами кадром. Он показал, как вся семья отдыхает на террасе. Поклонники таланта музыканта отметили, что Вероника за лето заметно подросла.