Вымахала за лето: Игорь Николаев показал повзрослевшую дочь от Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе более 12 лет. В 2015-м певица родила композитору долгожданную дочь Веронику. В этом году малышка уже отправится в первый класс, осенью она отметит свой 7-й день рождения.
Накануне Николаев поделился с фанатами кадром. Он показал, как вся семья отдыхает на террасе. Поклонники таланта музыканта отметили, что Вероника за лето заметно подросла.
«Семейный обед на домашней террасе. Последние прекрасные летние деньки. Скоро осень, за окнами август…», - написал Николаев.
Напомним, накануне Юлия Проскурякова отметила свое 40-летие. Не так давно она исполнила свою давнюю мечту и стала дипломированной актрисой.
Семья Игоря Николаева. Фото: соцсети