Вылитый папа! Мария Миронова показала подросшего сына от молодого мужа

Мария Миронова родила своего сына Федора в 46 лет и до сих хранит тайну, кто его отец. Она утверждает, что он является бизнесменом, трудится в российско-японской компании. Признает, что моложе нее.
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Однако в артистических кругах утверждают – замужем Мария Миронова за своим коллегой актером Андреем Сорокой.
А когда звезда показала подросшего сына в своем телеграме, у многих людей на этот счет сомнения отпали.
Мария Миронова с сыном. Фото: соцсети
Федя оказался фактической копией Андрея Сороки. Если это и совпадение, то фантастическое.
Андрей Сорока. Фото: Global Look Press