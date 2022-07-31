Вылитый папа! Мария Миронова показала подросшего сына от молодого мужа

Мария Миронова родила своего сына Федора в 46 лет и до сих хранит тайну, кто его отец. Она утверждает, что он является бизнесменом, трудится в российско-японской компании. Признает, что моложе нее.

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Однако в артистических кругах утверждают – замужем Мария Миронова за своим коллегой актером Андреем Сорокой.

А когда звезда показала подросшего сына в своем телеграме, у многих людей на этот счет сомнения отпали.