Вылитый отец! Алферова показала повзрослевшую дочь от Бероева

Ксения Алферова и Егор Бероев уже 20 лет живут в браке. И хотя актриса ведет достаточно активную жизнь в социальных сетях, она крайне редко светит на своих страницах близких родственников. А свою дочь Евдокию - и подавно.

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На этот раз звезда сделала исключение. Будучи в отпуске Ксения Алферова показала подписчикам подросшую дочь от Егора Бероева.

Евдокии уже исполнилось 15 лет и она превратилась в настоящую красавицу, что не удивительно с такими родителями. Пользователи сошлись во мнении, что она выросла копией своего отца, при этом ни капли не унаследовала из внешности своей знаменитой бабушки Ирины Алферовой.

Источник: КП.