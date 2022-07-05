«Вылез из ничего»: известный продюсер прошелся по Максиму Галкину

Певица Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным, лишившимся работы в России, уехала за границу.

Сейчас Алла Борисовна вместо того, чтобы жить в своем комфортном замке, вынуждена скитаться по домам родственников и арендуемым особнякам. В Израиле она и Галкин жили на вилле брата Максима, а сейчас в Юрмале снимает дом.

Коллеги пары считают, что Максим Галкин, став популярным во многом благодаря знаменитой жене, теперь ее же и подставляет.

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Концертный директор и продюсер Александр Герасимов довольно жестко высказался о Максиме Галкина, полагая, что ягодки всех ждут еще впереди. Он дал понять, что Алла Пугачева может еще пожалеть о своем браке с Максимом Галкиным.