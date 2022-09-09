«Выковыривали из мышц»: Кудрявцева с ужасом вспомнила о лопнувшем грудном импланте

В 2019 году Лера Кудрявцева не на шутку перепугала поклонников признанием о том, что у нее лопнул грудной имплант. Из-за геля, который стал вытекать, телеведущей пришлось сделать сложную операцию по удалению имплантов.

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В программе «Нулевые. Блеск и нищета гламура», которая выйдет в эфир в субботу, 10 сентября в 16:00 на «Муз-ТВ», звезда с ужасом вспомнила о том, через что ей пришлось пройти.