«Выхожу из декрета»: Тодоренко отправилась с крохотным младенцем в коконе на работу

Телеведущая Регина Тодоренко 15 июля стала мамой во второй раз. Она родила в США сына Мира, причем, событие состоялась в домашней обстановке – на глазах у мужа и трехлетнего сына она воспроизвела малыша на свет в воде посреди комнаты.

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Вернувшись в Россию, Тодоренко поспешила на работу. Об этом телезвезда сообщила в своем микроблоге. Взяв крохотного человека в коконе с собой на съемочную площадку, звезда радостно сообщила об этом своим подписчикам.